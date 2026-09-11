Haberler

Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde Malatya’ya mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Malatya'ya mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şebinkarahisar ilçesi Tamzara mevkiinde meydana geldi. Malatya'ya mevsimlik fındık işçilerini taşıyan 44 VP 793 plakalı minibüs, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, araçta bulunan mevsimlik fındık işçilerinden çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

Öcalan için yapılan villada yok yok
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Uygun'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız

''Göreve gelirsek Allah'ın izniyle taraftara şampiyonluğu yaşatırız''
Balıkesir'de CHP'den kopan isimler Başkan Akın'ı eleştirince AK Parti'nin diline düştü

Düne kadar aynı saftaydılar! Karşı karşıya gelince alay konusu oldular
Yıllar sonra katıldıkları 1. Lig'de tarih yazıyorlar! Henüz onları yenebilen yok

Yıllar sonra katıldıkları ligde tarih yazıyorlar! Onları yenebilen yok
Gözünün yaşına bakılmayacak! Galatasaray'da ilk yolcu belli

Gözünün yaşına bakılmayacak! Galatasaray'da ilk yolcu belli
Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı

Tek bir telefon yetti! İsmail Kartal'ı ikna eden isim ortaya çıktı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi

Barış Alper yine kriz çıkardı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı

Define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı