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Giresun Şebinkarahisar'da inşaat işçisi Akın Deniz'in (27) cansız bedeni bulundu

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Giresun Şebinkarahisar'da inşaat işçisi Akın Deniz'in (27) cansız bedeni bulundu
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Giresun Şebinkarahisar'da dünden beri haber alınamayan inşaat işçisi Akın Deniz'in (27) cansız bedeni bulundu. Otopsi için Giresun Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazenin, işlemlerin ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, dünden beri kendisinden haber alınamayan inşaat işçisi Akın Deniz'in (27) cansız bedeni bulundu.

Şebinkarahisar ilçesinde çalışan inşaat işçisi Akın Deniz, dün akşam saatlerinde konakladığı pansiyondan ayrıldı. Deniz'in geri dönmemesi nedeniyle yakınları ve mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalarda Deniz'in Şebinkarahisar Kalesi'ne gittiği belirlendi ve ekipler aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Gece saatlerine kadar süren arama çalışmalarına ara veren ekipler, bu sabah saatlerinde yeniden harekete geçti. Sarp arazide yürütülen çalışmalar sonucunda Akın Deniz'in cansız bedeni bulundu.

Giresun Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Deniz'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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