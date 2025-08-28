Düğün Kutlamasında Silah Kazası: Damat Hayatını Kaybetti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde önceki gece düğünden sonra evlerine uğurlanırken havaya ateş açmak için silaha sarılan yengesinin tabancasından çıkan kurşunun hedefi olan damat Ali Karaca bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Şebinkarahisar ilçe merkezinde önceki gece bir düğün salonunda hayatlarını birleştiren Beyzanur Bayazit ile Ali Karaca Turpçu köyündeki evlerine gitti. Düğün merasimi sonrası kutlamalar köyde de devam ederken, çift evlerine uğurlanmak üzereyken havaya ateş açmak için silaha sarılan damadın yengesi F.K. kazayla Ali Karaca'yı (23) göğsünden vurdu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, yenge F.K. gözaltına alındı. F.K. ve eşi H.K. olay sonrası çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, damat Ali Karaca ise bugün Turpçu köyünde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Karaca, namaz sonrası aynı köydeki mezarlıkta toprağa verildi. - GİRESUN