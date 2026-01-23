Giresun'da Yaban Keçileri İçin Envanter Çalışması Tamamlandı

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, yaban keçilerinin korunması ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı envanter çalışması tamamlandı. Ekipler, yaban keçilerinin izini sürüp, popülasyon ve yaşam alanlarını kayıt altına aldı.

Giresun DKMP İl Müdürlüğü koordinasyonunda, bölgenin sarp kayalık ve dağlık alanlarında yaşayan yaban keçilerinin (Capra aegagrus) popülasyon durumu, habitat kullanımı ve yayılış alanları uzman ekipler tarafından yerinde tespit edildi. Şebinkarahisar DKMP Şefliği sorumluluk sahasında gerçekleştirilen çalışmaya Giresun ve Gümüşhane DKMP teknik personelleri katıldı.

Saha çalışmaları kapsamında, yaban keçilerinin doğal davranışlarını etkilememek amacıyla dürbün ve optik ekipmanlar kullanılıp, hassas bir izleme süreci yürütüldü. Yapılan gözlemlerle sürü yapısı, yaş ve cinsiyet dağılımı gibi demografik veriler kayıt altına alındı. Türün yaşam alanlarının ekolojik durumu değerlendirilerek kaçak avcılık, insan baskısı ve habitat bozulması gibi potansiyel tehdit unsurları belirlendi. Elde edilen bilimsel verilerin, bölgede uygulanacak koruma-kullanma dengesi ve etkin koruma yöntemlerine göre planlanacağı ifade edilirken, DKMP ekipleri, Anadolu'nun biyolojik çeşitliliği açısından büyük öneme sahip olan yaban keçilerinin korunmasına yönelik çalışmaların belirli periyotlarla sürdürüleceğini bildirdi.