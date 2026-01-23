Haberler

Giresun'da Yaban Keçileri İçin Envanter Çalışması Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, yaban keçilerinin korunması için yapılan envanter çalışması sona erdi. Ekipler, yaban keçilerinin popülasyonunu ve yaşam alanlarını kayıt altına aldı.

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde, yaban keçilerinin korunması ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı envanter çalışması tamamlandı. Ekipler, yaban keçilerinin izini sürüp, popülasyon ve yaşam alanlarını kayıt altına aldı.

Giresun DKMP İl Müdürlüğü koordinasyonunda, bölgenin sarp kayalık ve dağlık alanlarında yaşayan yaban keçilerinin (Capra aegagrus) popülasyon durumu, habitat kullanımı ve yayılış alanları uzman ekipler tarafından yerinde tespit edildi. Şebinkarahisar DKMP Şefliği sorumluluk sahasında gerçekleştirilen çalışmaya Giresun ve Gümüşhane DKMP teknik personelleri katıldı.

Saha çalışmaları kapsamında, yaban keçilerinin doğal davranışlarını etkilememek amacıyla dürbün ve optik ekipmanlar kullanılıp, hassas bir izleme süreci yürütüldü. Yapılan gözlemlerle sürü yapısı, yaş ve cinsiyet dağılımı gibi demografik veriler kayıt altına alındı. Türün yaşam alanlarının ekolojik durumu değerlendirilerek kaçak avcılık, insan baskısı ve habitat bozulması gibi potansiyel tehdit unsurları belirlendi. Elde edilen bilimsel verilerin, bölgede uygulanacak koruma-kullanma dengesi ve etkin koruma yöntemlerine göre planlanacağı ifade edilirken, DKMP ekipleri, Anadolu'nun biyolojik çeşitliliği açısından büyük öneme sahip olan yaban keçilerinin korunmasına yönelik çalışmaların belirli periyotlarla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var