Şebinkarahisar'da İsrail Saldırılarına Tepki Gösterildi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarına karşı bir protesto programı düzenlendi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları ile tepkilerini dile getirirken, yerel müftü dua etti.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.
İlçe meydanında düzenlenen program öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde çeşitli dövizler taşıyarak İsrail'in saldırısını protesto etti.
Şebinkarahisar Müftüsü İbrahim Olug'un yaptığı dua ile program sona erdi.
Etkinliğe, Şebinkarahisar Belediye Başkanvekili Yavuz Kon, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel