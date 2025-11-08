Haberler

Giresun'da Kayıp Genç Ölü Bulundu
Güncelleme:
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Ersin Aktaş, yüzlerce kişinin katıldığı arama çalışmalarının ardından bulundu. Genç, Ovacık köyü kırsalında cansız bedeniyle bulundu ve yanında ailesine ait bir tüfeğin olduğu öğrenildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Çakır köyünde iki gündür kayıp olan 18 yaşındaki genç ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ersin Aktaş'tan (18) cuma sabahından itibaren haber alamayan ailesi, çevrede arama yaptı ancak sonuç alamadı. Ailenin ihbarı üzerine Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin cuma günü başlattığı aramalarda herhangi bir ize rastlanmaması üzerine çalışmalar cumartesi sabahı erken saatlerde AFAD ekiplerinin de katılımıyla genişletildi. Yapılan aramalar sonucunda kaybolduğu mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Ovacık köyü kırsalında Aktaş'ın cansız bedeni bulundu. Aktaş'ın yanında ailesine ait bir tüfeğin de bulunduğu öğrenildi. Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
