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Kardeşinin desteğiyle futbola başlayan Elif Ada, Giresun Sanayispor'a seçildi

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kardeşinin desteğiyle futbola başlayan Elif Ada Dumanlı (12), Giresun Sanayispor U15 takımında mücadele ediyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kardeşinin desteğiyle futbola başlayan Elif Ada Dumanlı (12), Giresun Sanayispor U15 takımında mücadele ediyor.

Kardeşi Emir Eymen'in Şebinkarahisar Belediyesi Futbol Akademisi'ndeki antrenmanı izlerken futbola başlamaya karar veren Dumanlı, Suwen Kadın Futbol Süper Lig ekibi Giresun Sanayispor'un U15 takımına kabul edildi.

Dumanlı, AA muhabirine, ilk antrenmanında zorlandığını ve zamanla her şeyin kolaylaştığını söyledi.

Giresun Sanayispor için mücadele ettiğini belirten Dumanlı, ilerleyen yıllarda kendini geliştirmeyi ve daha iyi noktalara ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

Futbol akademisinin antrenörü Recep Kayahan ise Elif Ada'nın disiplinli bir oyuncu olduğunun altını çizerek, futbolcunun antrenmanlardaki performansı, çalışması ve söylenenleri uygulamasının diğer sporculara da örnek olduğunu vurguladı.

Akademinin diğer antrenörü Onurcan Uluçeçen de Elif Ada'nın fiziki yapısı ve gücü dolayısıyla kendisinden yaşça büyük futbolculara karşı da mücadele edebildiğini belirtti.

Dumanlı'nın kardeşi Emir Eymen Dumanlı ise arkadaşlarıyla ablasına her zaman destek olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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