Giresun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Şebinkarahisar'da bir otomobilin yamaçtan devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. S.K. adlı sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirtildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Giresun Caddesi'nde seyreden S.K. (17) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yamaçtan devrilerek Şebinkarahisar Küçük Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alanda durdu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilen sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel
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