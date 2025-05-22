Giresun-Sivas Karayolunda Tehlikeli Kayalar Kontrollü Olarak Temizleniyor

Giresun-Sivas Karayolunda Tehlikeli Kayalar Kontrollü Olarak Temizleniyor
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Giresun-Sivas karayolu Dereli-Şebinkarahisar güzergahında yamaçta bulunan tehlikeli kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından kontrollü bir şekilde temizleniyor. Ekipler, geçtiğimiz gün meydana gelen heyelandan sonra risk tespit edilen taş ve kayaları güvenli bir şekilde yola düşme riskini ortadan kaldırmak için çalışıyor.

Giresun- Sivas karayolu Dereli- Şebinkarahisar güzergahında yamaçta tehlike oluşturan kayalar kontrollü olarak temizleniyor.

Dereli-Şebinkarahisar karayolunun 40. kilometresi Pınarlar mevkiinde geçtiğimiz gün yola yamaçtan taş ve kayalar yuvarlandı. Yola düşen taş ve kayalar ekiplerin müdahalesiyle temizlenirken, meydana gelen heyelandan sonra yamaçtaki kayaların bir kısmı askıda kaldı. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açsa da yamaçta bulunan kayalar tehlike saçmaya devam etmesi nedeniyle, bölgede risk tespit edilen taş ve kayalar temizlenmesi için endüstriyel dağcıları bölgeye sevk etti. Yamaçta askıda bulunan ve karayolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizlenmeye başladı. Endüstriyel dağcılar, karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlardan karayoluna düşme riski olan kayaları levye, kriko ve bazen de patlatma yönetimiyle kontrollü şekilde düşürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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