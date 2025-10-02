Haberler

Giresun'da 17 Yaşındaki Genç, Babasını Vurarak Öldürdü
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde tartışma sonucu babasını silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki M.C.A. tutuklandı. Baba olaydan sonra hastanede hayatını kaybetti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde babasını silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki genç tutuklandı.

İlçeye bağlı Bülbül Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda 17 yaşındaki M.C.A., tartıştığı babası Sedat Aktunç'u silahla ateş ederek yaralamıştı. Yaralanan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.C.A. ise gözaltına alınmıştı. M.C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah Şebinkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan genç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Oğlu tarafından öldürülen Sedat Aktunç'un bir süre önce sosyal medya hesabında oğlu M.C.A. ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı. - GİRESUN

