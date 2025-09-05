Haberler

Giresun'da Otomobil Uçuruma Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Soner Ç. (40) idaresindeki 34 VV 4210 plakalı otomobil, Eğribel Tüneli mevkisinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, otomobildeki Bahadır Bayoğlu'nun (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Soner Ç. Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
