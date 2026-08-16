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Koyulhisar-Şebinkarahisar Yolunda Heyelan: 10 Kilometrelik Araç Kuyruğu

Koyulhisar-Şebinkarahisar Yolunda Heyelan: 10 Kilometrelik Araç Kuyruğu
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesi ile Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi arasındaki kara yolu, yoğun yağış sonrası düşen toprak ve taşlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bölgede yol açma ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi ile Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi arasında yoğun yağış sonrası toprak ve taşların düşmesi nedeniyle kapanan yolda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürüyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi ile Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi arasındaki kara yolu, etkili olan yoğun yağışın ardından düşen toprak ve taşlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolda ilerleyemeyen araçlar beklemek zorunda kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bölgede yol açma ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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