Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Giresun ve Ordu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Giresun ve Ordu'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk'ta cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına yol açtı. Ordu'da ise yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı devam ediyor. Yetkililer, olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyarıyor.

Giresun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde etkili olan yağış ile Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri beyaza büründü. Şebinkarahisar ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıldı.

Kentin 1700 ile 2000 rakımlı Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında da kar yağışı etkisini gösterdi.

Yetkililer kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ordu

Ordu'da ise yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan kar, Kabadüz, Aybastı, Akkuş, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde etkili oldu.

Bölgede belediye ve kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Mesudiye ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'ndeki heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan grup yolunda ekiplerin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
img

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaş uçağı bir anda denize düştü
img

Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
img

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak

ABD istihbaratından Orta Doğu'yu alev alev yakacak rapor
Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.