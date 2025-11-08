Haberler

Giresun'da 18 Yaşındaki Gençten İki Gündür Haber Alınamıyor

Güncelleme:
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Çakır köyünde yaşayan 18 yaşındaki Ersin Aktaş, işyerinden çıkıp evine dönmek üzere yola çıktıktan sonra kayboldu. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Çakır köyü nüfusuna kayıtlı 18 yaşındaki Ersin Aktaş'tan iki gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Perşembe akşamı ilçe merkezinde çalıştığı işyerinden çıkan Ersin Aktaş, akşam saatlerinde köydeki evine dönmek üzere yola çıktı. Aktaş'ın evinin yakınına kadar bir araçla geldiği, ancak o andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Ailesinin ise sabah odasını boş bulunca dikkatini çekti. Sabah saatlerinde gençten ses çıkmaması üzerine ailesi odasına baktığında, yatağın hiç bozulmadığını fark etti. Bunun üzerine aile bireyleri çevrede arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Ersin Aktaş'tan ertesi güne kadar haber alamayan ailesi, durumu Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekipleri cuma günü köy ve çevresinde arama çalışması başlattı. Ancak herhangi bir ize rastlanmaması üzerine, sabahı erken saatlerden itibaren jandarma, AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Köy ve çevresinde genişletilen arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - GİRESUN

