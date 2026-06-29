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Giresun'da otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'da otomobil su kanalına düştü: 1 ölü, 4 yaralı
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir otomobilin kanala düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Giresun-Şebinkarahisar karayolunun Asarcık Köyü mevkiinde meydana geldi. Kemal Ç. (70) idaresindeki 34 GCG 160 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak kanala düştü. Kazada araçta bulunan sürücü Kemal Ç. (70), Sacit İ. (57), Keziban Ç. (66) ve Nuriye İlhan (43) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Şebinkarahisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nuriye İlhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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