Giresun'da Aile İçinde Tartışma Kanlı Bitti

Güncelleme:
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde baba-oğul arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek can kaybıyla sonuçlandı. Oğul M.C.A., babası Sedat Aktunç'a ruhsatsız tabanca ile ateş etti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Bülbül Mahallesi'nde aile içinde çıkan tartışma can kaybıyla sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, Sedat Aktunç (47) ile oğlu M.C.A. (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.C.A., yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile babasına ateş etti. Ağır yaralanan baba Sedat Aktunç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan M.C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
