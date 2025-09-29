Giresun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 53 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 43 yaşındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Cemal Ç. (53) yönetimindeki traktör, Bayhasan köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma görevlileri sevk edildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan C.Ç. (43) ise Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel