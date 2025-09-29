Haberler

Giresun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 53 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 43 yaşındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cemal Ç. (53) yönetimindeki traktör, Bayhasan köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan C.Ç. (43) ise Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
500
