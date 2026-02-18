Haberler

Şebinkarahisar'da kuşlar için yemleme çalışması yapıldı

Güncelleme:
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, kar örtüsünün artması ve soğuk hava nedeniyle zorlanan kuşlar için doğada yemleme çalışmaları yapıldı. Bu çalışma ile kuşların kış şartlarını daha sağlıklı geçirmesi hedefleniyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kuşlar için doğada yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar örtüsünün artması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle doğal ortamda besin bulmakta güçlük çeken kuşların desteklenmesi için belirlenen alanlara yem bırakıldı.

Doğaya uygun yem türleri kullanılan çalışmada, canlıların kış şartlarını daha sağlıklı şekilde atlatabilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliği için benzer faaliyetlere devam edileceği kaydedildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

