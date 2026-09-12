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Giresun'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı

Giresun'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı.

Şebinkarahisar-Dereli kara yolunun Şaplıca köyü Deliklitaş mevkisinde İ.T. yönetimindeki 44 PV 793 plakalı minibüs ile F.Ö'nün kullandığı 58 AGY 870 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler dahil 23 kişi, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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