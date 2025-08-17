Giresun'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü İbrahim Özgan, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı ve hastanede hayatını kaybetti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü öldü.

Şebinkarahisar-Giresun kara yolunun Tamzara Mahallesi mevkisinde İbrahim Özgan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Kan donduran görüntü! Son sürat çarpıp metrelerce sürükledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.