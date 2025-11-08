Giresun'da Kayıp Genç Ölü Bulundu
Şebinkarahisar ilçesinde kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Ersin A.'nın cansız bedeni, evine 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan genç, ölü bulundu.
İlçenin Çakır köyünde dün ailesi tarafından jandarmaya kayıp olduğu bildirilen Ersin A'nın (18) cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel