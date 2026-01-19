Haberler

Giresun'da kara saplanan otomobilin üzerine çığ düştü

Güncelleme:
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde fırtına ve tipinin etkisiyle çığ düşen otomobilin üzerindeki kimse yaralanmadı. Ekipler, çığ nedeniyle kapanan kara yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde fırtına ve tipinin etkisiyle kara saplanan otomobilin üzerine çığ düştü, olayda yaralanan olmadı.

İl genelinde aralıklarla yağan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışın etkisiyle Giresun-Şebinkarahisar kara yolunun Asarcık köyü mevkisinde çığ düştü.

Kara yolunun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları Eğribel Bakımevi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede yaptıkları çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.

Üzerine çığ düşen otomobil kurtarıldı

Fırtına ve tipinin etkisiyle güzergahta seyreden otomobil kara saplandı.

Sürücünün çıkmasının ardından aracın üzerine çığ düştü, olayda yaralanan olmadı.

Çığ bölgesi ile aracın kurtarılması için yürütülen çalışmalar, Karayolları ekiplerinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel
