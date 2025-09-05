Eğribel Tüneli Çıkışında Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Giresun- Şebinkarahisar yolu üzerindeki Eğribel Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Şebinkarahisar istikametine seyreden Soner Ç. (40) yönetimindeki 34 VV 4XX0 plakalı otomobil, tünel çıkışında kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Bahadır Bayoğlu (46) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Soner Ç. ağır yaralı olarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN