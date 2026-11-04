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Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinde sonbahar renkleri dronla görüntülendi

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Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinde sonbaharın renk geçişleri dronla görüntülendi. Dereli'de Kümbet Yaylası yol güzergahındaki renk geçişleri, Şebinkarahisar'ın Asarcık köyü mevkisinde sararan kavak yaprakları bölgeye sonbahar güzelliği kattı.

Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinde sonbaharın renk geçişlerinin oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Dereli ilçesindeki ormanlık alanlarda ağaçlar, sonbaharda sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Kümbet Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol güzergahında oluşan renk geçişleri, güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Şebinkarahisar'a bağlı Asarcık köyü mevkisinde ise kavak ağaçlarının sararan yaprakları, bölgeye sonbaharın kendine özgü güzelliğini kattı.

Bölgedeki bitki örtüsünün sonbaharla değişen renkleri dron kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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