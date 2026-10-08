Giresun'da Şebin cevizi üreticiyi sevindirdi, kilosu 350 lira civarı bekleniyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen tescilli Şebin cevizi, bu yıl rekoltesiyle üreticilerin yüzünü güldürdü.

İnce kabuğu ve aromasıyla öne çıkan Şebin cevizinde hasada başlayan üreticiler, geleneksel yöntemlerin yanı sıra traktörle ağaçları titreştirme yöntemiyle de ürünlerini topluyor.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, AA muhabirine, mevsim şartları nedeniyle hasadın önceki yıllara göre biraz geciktiğini söyledi.

Bu yıl üretimi olumsuz etkileyecek bir durum yaşamadıklarına işaret eden Arslan, "Üretim bu sene çok güzel. İlkbahar donu yaşamadık, dolu da zarar vermedi. Bundan dolayı rekoltemiz çok yüksek." dedi.

Arslan, yeni mahsulün henüz satışa çıkmadığını, bu sezonki ürünün kilogram fiyatının 350 lira civarında olmasını beklediklerini belirtti.

Tamzara Mahallesi'ndeki bahçesinde hasat yapan üretici Uğur Avşar da üretimden memnun olduğunu dile getirdi.

Bahçesindeki 100 ceviz ağacında hasadın yaklaşık 15-20 gün süreceğini belirten Avşar, ekim ayının ortasına kadar hasadı tamamlayacaklarını anlattı.

Avşar, ceviz hasadında 2019'dan bu yana traktör kullandığını, bu yöntemin hem zamandan hem de işçilikten tasarruf sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA