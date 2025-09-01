Şebinkarahisar'da Çöp Toplama Alanında Yangın Çıktı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Şebinkarahisar'da çöp toplama alanında akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yoğun duman ve alevlere yol açtı. Olay yerine sevk edilen Şebinkarahisar İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi. - GİRESUN