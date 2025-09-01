Şebinkarahisar'da Çöp Toplama Alanında Yangın Çıktı

Şebinkarahisar'da Çöp Toplama Alanında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çöp toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çöp toplama alanında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Şebinkarahisar'da çöp toplama alanında akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yoğun duman ve alevlere yol açtı. Olay yerine sevk edilen Şebinkarahisar İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın'da mühimmat imhası sırasında patlama! Çok sayıda yaralı var

Patlayıcılar 'imha' sırasında infilak etti! Bilanço ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.