Düğün Merasiminde Rastgele Ateş Açılması: Damat Hayatını Kaybetti
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir düğün sonrası yapılan rastgele ateş açılması sonucu 23 yaşındaki damat Ali K. hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yengenin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti.
Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali K. (23) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.
Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.