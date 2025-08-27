Düğün Merasiminde Rastgele Ateş Açılması: Damat Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir düğün sonrası yapılan rastgele ateş açılması sonucu 23 yaşındaki damat Ali K. hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yengenin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti.

Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali K. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu

Eşi tarafından terk edilen adamın acı sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bestemsu Özdemir'in apar topar nikah masasına oturmasının nedeni ortaya çıktı

Magazin gündemine bomba gibi düşen evliliğin perde arkası netleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.