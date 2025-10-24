Haberler

Üniversite Öğrencileri Tarihi Kara Hüsnü Konağı'nda Rölöve Çalışması Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Giresun Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, tarihi Kara Hüsnü Konağı'nda mimari ölçümler ve belgeleme yaparak 5 günde rölöve çalışmasını tamamladı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde üniversite öğrencilerince tarihi Kara Hüsnü Konağı'nda rölöve çalışması gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programında eğitim gören 16 öğrenci, tarihi yapının mimari ölçümleri, incelemeleri ve belgeleme sürecine ilişkin yaptıkları çalışmayı 5 günde tamamladı.

Şebinkarahisar Üniversitesini Kurma ve Yaşatma Derneği Başkanı Rafet Sarıöz, AA muhabirine, konağın ilçede geçmişte belediye başkanlığı yapan Kara Hüsnü Bey'in torunları tarafından derneklerine bağışlandığını söyledi.

Konakta bir süre önce restorasyon çalışması yapıldığını aktaran Sarıöz, heyelanlar nedeniyle konağın restore edilen bazı kısımlarının zarar gördüğünü kaydetti.

Sarıöz, ilçe tarihine ışık tutan konakta öğrencilerin gerçekleştirdiği rölöve çalışmalarına destek olduklarını sözlerine ekledi.

Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi Merve Aydoğdu ise öğrencilerin teorik bilgelerini uygulama fırsatı bulduklarını belirtti.

Çalışmanın gelecek zamanlarda yapılacak restorasyon projeleri için önemli bir altyapı oluşturacağına işaret eden Aydoğdu, okulda verilen eğitimin, ilçenin tarihi mirasına katkı sağlamasını istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi

İstanbul'da alarm! Okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.