Üniversite Öğrencileri Tarihi Kara Hüsnü Konağı'nda Rölöve Çalışması Yaptı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde üniversite öğrencilerince tarihi Kara Hüsnü Konağı'nda rölöve çalışması gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programında eğitim gören 16 öğrenci, tarihi yapının mimari ölçümleri, incelemeleri ve belgeleme sürecine ilişkin yaptıkları çalışmayı 5 günde tamamladı.

Şebinkarahisar Üniversitesini Kurma ve Yaşatma Derneği Başkanı Rafet Sarıöz, AA muhabirine, konağın ilçede geçmişte belediye başkanlığı yapan Kara Hüsnü Bey'in torunları tarafından derneklerine bağışlandığını söyledi.

Konakta bir süre önce restorasyon çalışması yapıldığını aktaran Sarıöz, heyelanlar nedeniyle konağın restore edilen bazı kısımlarının zarar gördüğünü kaydetti.

Sarıöz, ilçe tarihine ışık tutan konakta öğrencilerin gerçekleştirdiği rölöve çalışmalarına destek olduklarını sözlerine ekledi.

Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi Merve Aydoğdu ise öğrencilerin teorik bilgelerini uygulama fırsatı bulduklarını belirtti.

Çalışmanın gelecek zamanlarda yapılacak restorasyon projeleri için önemli bir altyapı oluşturacağına işaret eden Aydoğdu, okulda verilen eğitimin, ilçenin tarihi mirasına katkı sağlamasını istediklerini dile getirdi.