Giresun'un bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi

Giresun'un Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Ayrıca, merkeze bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
