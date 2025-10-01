Giresun'da Oğul Babasını Tabancayla Vurarak Öldürdü

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir kişi, babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Bülbül Mahallesi'nde Sedat A. (47) ile oğlu M.C.A. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.A., üzerindeki ruhsatsız tabanca ile babasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu baba, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

M.C.A. olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.