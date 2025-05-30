Giresun'da Dereye Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Giresun'da Dereye Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Burak U. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Burak U'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Tamzana Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel
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