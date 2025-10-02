Haberler

Giresun'da Babasını Tabancayla Vurup Öldüren 17 Yaşındaki Zanlı Tutuklandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde çıkan bir tartışma sonucunda 17 yaşındaki M.C.A., babasını ruhsatsız tabancayla vurarak öldürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde babasını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından babası Sedat A.'yı (47) ruhsatsız tabanca ile öldüren M.C.A.'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.C.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bülbül Mahallesi'nde babası Sedat A.'yı (47) henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada üzerindeki ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldüren M.C.A. (17) olayın ardından polis ekiplerine teslim olmuştu.

