SABİHA GÖKÇEN HABERLERİ
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SABİHA GÖKÇEN HABERLERİ

Sabiha Gökçen haber, Sabiha Gökçen son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Sabiha Gökçen

Sabiha Gökçen

Doğum Yeri Bursa / Türkiye
Doğum Tarihi 22.3.1913 - 22.3.2001

Sabiha Gökçen Kimdir ?

1913 yılında Bursa'da doğdu. Babası ve annesinin ölümünün ardından 1925 yılında Bursa'yı ziyaret eden Atatürk tarafından evlat edinildi. Gökyüzüne bağlı anlamına gelen Gökçen soyadı Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kendisine 19 Aralık 1934 yılında verildi.
Biyografinin devamı için tıklayın
Sabiha Gökçen: Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladıSabiha Gökçen - Bugün

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Sabiha Gökçen - Bugün
Yılın ilk 4 ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5.5 milyon yolcu uçtu
Bu yılın ocak-nisan döneminde, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 5 milyon 549 bin 68 yolcu kullandı.
Sabiha Gökçen: 'Yeşilin Başkenti' kampanyasına yoğun ilgiSabiha Gökçen - 05.05.2021

"Yeşilin Başkenti" kampanyasına yoğun ilgi

Sabiha Gökçen: Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen hayatı ve biyografisi!Sabiha Gökçen - 05.05.2021

Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen hayatı ve biyografisi!

Sabiha Gökçen: Yolcunun otobüste unuttuğu 4 bin Euro ile iki telefonu kendisine teslim edildi, yolcu rahat nefes aldıSabiha Gökçen - 04.05.2021

Yolcunun otobüste unuttuğu 4 bin Euro ile iki telefonu kendisine teslim edildi, yolcu rahat nefes aldı

Sabiha Gökçen - 03.05.2021
Son dakika haber: Rekabet Kurulu, THY ile THY DO&CO arasındaki ikram hizmetleri sözleşmesine bireysel muafiyet tanıdı
Türk Hava Yolları AO ve THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ arasında, İstanbul, İstanbul/Sabiha Gökçen, Adana, Ankara/Esenboğa, İzmir/Adnan Menderes, Bodrum/Milas, Antalya, Dalaman ve Trabzon havalimanlarında, THY'nin iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarındaki ikram ve mal hizmeti ihtiyacının karşılanmasına yönelik akdedilen İkram Hizmetleri Sözleşmesi'ne, sözleşmenin imza tarihi olan 17 Mayıs 2019'dan itibaren, sözleşme süresince (15 yıl) bireysel muafiyet tanındı.
Sabiha Gökçen - 02.05.2021
Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli
Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.
Sabiha Gökçen - 30.04.2021
Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli
Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.
Sabiha Gökçen - 30.04.2021
İstanbul'daki havalimanlarını bir günde 135 binden fazla yolcu kullandı
"Tam kapanma"yı memleketlerinde veya aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı (İGA) ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk oluşturdu.
Sabiha Gökçen: Formula 1'in nabzı 8 ay içinde ikinci kez İstanbul'da atacakSabiha Gökçen - 29.04.2021

Formula 1'in nabzı 8 ay içinde ikinci kez İstanbul'da atacak

Yolcunun otobüste unuttuğu 4 bin Euro ile iki telefonu kendisine teslim edildi, yolcu rahat nefes aldı
Sabiha Gökçen - 29.04.2021
"Tam kapanma" öncesinde otogarlarda yoğunluk yaşanıyor
Yaşanan yoğunlukta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da Dış Hatlar Gidiş Terminalinde 112 sağlık ekipleri ve ambulanslar hazır bekletiliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk sürüyor.
Sabiha Gökçen: Drone - 'Tam kapanma' öncesi trafikte yoğunluk arttıSabiha Gökçen - 28.04.2021

Drone - "Tam kapanma" öncesi trafikte yoğunluk arttı

Sabiha Gökçen: İstanbul'da deprem mi bekleniyor? İstanbul'da 7.5 depreme karşı alınan tedbirler neler? İstanbul'da şehir nasıl tahliye edilecek?Sabiha Gökçen - 27.04.2021

İstanbul'da deprem mi bekleniyor? İstanbul'da 7.5 depreme karşı alınan tedbirler neler? İstanbul'da şehir nasıl tahliye edilecek?

Sabiha Gökçen: Sosyal mesafeli tatilde tercih 'kiralık araçlar'Sabiha Gökçen - 27.04.2021

Sosyal mesafeli tatilde tercih 'kiralık araçlar'

Sabiha Gökçen: İSG Üst Yöneticiliğine vekaleten Berk Albayrak atandıSabiha Gökçen - 26.04.2021

İSG Üst Yöneticiliğine vekaleten Berk Albayrak atandı

Sabiha Gökçen: İstanbul'da beklenen 'büyük deprem' için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecekSabiha Gökçen - 26.04.2021

İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek

Sabiha Gökçen - 23.04.2021
Sabiha Gökçen Havalimanında çocuk yolcular Türk bayraklarıyla karşılandı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına (İSG) gelen minik yolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bayraklarla karşılanırken resim yarışmasına katılan çocuklara da hediyeler verildi.
Sabiha Gökçen: Son dakika haber! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı şantiyesindeki kazada kamyon sürücüsü yaralandıSabiha Gökçen - 22.04.2021

Son dakika haber! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı şantiyesindeki kazada kamyon sürücüsü yaralandı

Sabiha Gökçen: Son dakika haberi: SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI'NIN İNŞAAT SAHASINDA HAFRİYAT KAMYONU KAZA YAPTI; 1 YARALISabiha Gökçen - 22.04.2021

Son dakika haberi: SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI'NIN İNŞAAT SAHASINDA HAFRİYAT KAMYONU KAZA YAPTI; 1 YARALI

Sabiha Gökçen: senarist Tülay Bilginer hayatını kaybettiSabiha Gökçen - 21.04.2021

senarist Tülay Bilginer hayatını kaybetti

Sabiha Gökçen: CSKA, başka kulüplere uygulamadığı koronavirüs testini F.Bahçe'den istedi, ülkeye giriş için zorluk çıkarttıSabiha Gökçen - 20.04.2021

CSKA, başka kulüplere uygulamadığı koronavirüs testini F.Bahçe'den istedi, ülkeye giriş için zorluk çıkarttı

Sabiha Gökçen - 20.04.2021
Fenerbahçe Beko'nun Moskova seyahatiyle ilgili açıklama Açıklaması
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bu karşılaşma için seyahat planının, bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moskova'ya uçacak şekilde düzenlendiği belirtilerek, "Rusya'nın yetkili mercileri tarafından uçuş izni tarafımıza 17.
Sabiha Gökçen - 18.04.2021
İstanbul Havalimanı, 14 Nisan'da düzenlenen 604 uçuşla Avrupa'da zirveyi bırakmadı
Amsterdam Havalimanı 451 uçuşla dördüncü oldu. Listede beşinci sırada yer alan, 414 günlük uçuşlu Madrid Barajas Havalimanı'nı Sabiha Gökçen Havalimanı 345 seferle takip etti.
Sabiha Gökçen: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonlarda 2,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirdiSabiha Gökçen - 17.04.2021

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonlarda 2,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirdi

Sabiha Gökçen: Devlet Hava Meydanları hava trafik hizmetinde Avrupa'da birinciSabiha Gökçen - 15.04.2021

Devlet Hava Meydanları hava trafik hizmetinde Avrupa'da birinci

Sabiha Gökçen: DHMİ, hava trafik kontrol hizmetinde Avrupa birincisi olduSabiha Gökçen - 15.04.2021

DHMİ, hava trafik kontrol hizmetinde Avrupa birincisi oldu

Sabiha Gökçen: Son dakika 3. sayfa: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamaSabiha Gökçen - 12.04.2021

Son dakika 3. sayfa: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama

Sabiha Gökçen: Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk üç ayında 4,2 milyon yolcuya ulaştıSabiha Gökçen - 10.04.2021

Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk üç ayında 4,2 milyon yolcuya ulaştı

Sabiha Gökçen: İstanbul'da binlerce sülük yurt dışına çıkarılmak üzereyken ele geçirildiSabiha Gökçen - 09.04.2021

İstanbul'da binlerce sülük yurt dışına çıkarılmak üzereyken ele geçirildi

Sabiha Gökçen: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA BİNLERCE SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİSabiha Gökçen - 09.04.2021

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA BİNLERCE SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ

Sabiha Gökçen: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yabancı uyruklu yolcunun valizinden 3 binden fazla sülük çıktıSabiha Gökçen - 08.04.2021

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yabancı uyruklu yolcunun valizinden 3 binden fazla sülük çıktı

Sabiha Gökçen: Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdıSabiha Gökçen - 08.04.2021

Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı

Sabiha Gökçen: Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılamaSabiha Gökçen - 07.04.2021

Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Sabiha Gökçen - 07.04.2021
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe kafilesi, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya gidecek.
Sabiha Gökçen: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladıSabiha Gökçen - 07.04.2021

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sabiha Gökçen: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıSabiha Gökçen - 07.04.2021

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sabiha Gökçen: - KKTC'de grev nedeniyle uçuşlar ertelendiSabiha Gökçen - 05.04.2021

- KKTC'de grev nedeniyle uçuşlar ertelendi

Sabiha Gökçen: Son dakika gündem: İSG CEO'su Ersel Göral'dan terminaldeki işletmelere ilişkin açıklama AçıklamasıSabiha Gökçen - 05.04.2021

Son dakika gündem: İSG CEO'su Ersel Göral'dan terminaldeki işletmelere ilişkin açıklama Açıklaması

Sabiha Gökçen - 04.04.2021
TCI, THY Kabin Servis Eğitim Simülatörleri Projesi'ni başarıyla tamamladı
Uçak kabin içi ürünlerin tasarım, test, sertifikasyon ve üretimleri alanındaki uzmanlığını gün geçtikçe artıran TCI, Sabiha Gökçen yerleşkesinde 165 personeli ile faaliyet göstermektedir.
Sabiha Gökçen: Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldıSabiha Gökçen - 03.04.2021

Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldı

Sabiha Gökçen: Bakan Karaismailoğlu: 'Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesini yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız'Sabiha Gökçen - 03.04.2021

Bakan Karaismailoğlu: "Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesini yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız"

Sabiha Gökçen: Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Pendik Belediyesi'ne ziyaretSabiha Gökçen - 03.04.2021

Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Pendik Belediyesi'ne ziyaret

Sabiha Gökçen: Bakan Karaismailoğlu : Bir yıl olmadan çalışmalarda neredeyse yüzde 50'lere ulaştıkSabiha Gökçen - 03.04.2021

Bakan Karaismailoğlu : Bir yıl olmadan çalışmalarda neredeyse yüzde 50'lere ulaştık

Sabiha Gökçen: Sabiha Gökçen Havalimanı metroyla Kadıköy'e kesintisiz bağlanıyor (1)Sabiha Gökçen - 03.04.2021

Sabiha Gökçen Havalimanı metroyla Kadıköy'e kesintisiz bağlanıyor (1)

Sabiha Gökçen: Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldı.Sabiha Gökçen - 03.04.2021

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldı.

Sabiha Gökçen: İSTANBUL ? BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: NEFES ALDIĞIMIZ SÜRECE İSTANBUL'A HİZMET EDECEĞİZ -1Sabiha Gökçen - 03.04.2021

İSTANBUL ? BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: NEFES ALDIĞIMIZ SÜRECE İSTANBUL'A HİZMET EDECEĞİZ -1

Sabiha Gökçen: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Metrosu İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katıldıSabiha Gökçen - 03.04.2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Metrosu İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katıldı

Sabiha Gökçen - 02.04.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 3 Nisan 2021
(Hakkari/12.20/15.00) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Metrosu İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katılacak ve Pendik Belediyesini ziyaret edecek.
Sabiha Gökçen - 02.04.2021
Pendik'teki metro çalışması nedeniyle trafik düzenlenmesi yapıldı
Projenin son kademesinin uygulanması ile trafik akışı şöyle belirlendi: "2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak çalışmakta olan Abdülhalik Renda Caddesi, 1 şerit gidiş, 1 şerit geliş olarak çalışacak. Abdülhalik Renda Caddesi'ni Hat Boyu ve Lokman Hekim caddelerine bağlayan alt geçit araç trafiğine kapatılacak. Abdülhalik Renda Caddesi'ni İbni Sina Caddesi'ne bağlayan yol araç trafiğine kapatılacaktır. Söz konusu yol yayalar tarafından kullanılabilecek. İnşaat alanında bulunan İETT durakları, Marmaray İstasyonu'nun batısında Abdülhalik Renda Caddesi üzerine yerleştirilecek. Yeni trafik düzenlemesi, Pendik Merkez İstasyonu tamamlanana kadar devam edecek." Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı hattının devamı niteliğinde olan 4,1 km ve 2 istasyonlu Pendik Merkez-Kaynarca Metrosu'nun nisan 2023'te hizmete alınması hedefleniyor.
Sabiha Gökçen - 02.04.2021
Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nde ilk ray kaynağı yarın yapılacak
İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını sağlayacak projede ilk ray kaynağı yarın gerçekleştirilecek.
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