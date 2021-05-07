SABİHA GÖKÇEN HABERLERİ

Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen Kimdir ?
Yolcunun otobüste unuttuğu 4 bin Euro ile iki telefonu kendisine teslim edildi, yolcu rahat nefes aldı
İstanbul'da deprem mi bekleniyor? İstanbul'da 7.5 depreme karşı alınan tedbirler neler? İstanbul'da şehir nasıl tahliye edilecek?
İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek
Son dakika haber! Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı şantiyesindeki kazada kamyon sürücüsü yaralandı
Son dakika haberi: SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI'NIN İNŞAAT SAHASINDA HAFRİYAT KAMYONU KAZA YAPTI; 1 YARALI
CSKA, başka kulüplere uygulamadığı koronavirüs testini F.Bahçe'den istedi, ülkeye giriş için zorluk çıkarttı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonlarda 2,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yabancı uyruklu yolcunun valizinden 3 binden fazla sülük çıktı
Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı
Son dakika gündem: İSG CEO'su Ersel Göral'dan terminaldeki işletmelere ilişkin açıklama Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldı
Bakan Karaismailoğlu: "Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesini yıl sonuna kalmadan hizmete açacağız"
Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Pendik Belediyesi'ne ziyaret
Bakan Karaismailoğlu : Bir yıl olmadan çalışmalarda neredeyse yüzde 50'lere ulaştık
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Projesi'nin ilk ray kaynak törenine katıldı.
İSTANBUL ? BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: NEFES ALDIĞIMIZ SÜRECE İSTANBUL'A HİZMET EDECEĞİZ -1
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Metrosu İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katıldı