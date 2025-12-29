Bakan Uraloğlu: Terminal 1 havalimanımıza yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi daha kazandırmış olacak

SABİHA Gökçen Havalimanı 'Terminal 1 Renovasyon Projesi 1'inci Faz Açılış Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yapıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, "Faz 2 ve Faz 3'teki çalışmalar da tamamlandığında Terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi daha kazandırmış olacak." dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'Terminal 1 Renovasyon Projesi 1'inci Faz Açılış Töreni' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) işbirliğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen projenin açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan program, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 25 yıllık sürecini anlatan video gösterimiyle devam etti.

'32 HAVALİMANINI 23 YILLIK PERİYOTTA ÜLKEMİZE KAZANDIRMIŞ OLDUK'

Törende bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, "4 saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam ekonomik büyüklüğün 55 trilyon doları aşan 67 ülkenin bulunduğu bir merkezdeyiz. Bu avantajı doğru okuyarak da son 23 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik.2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. İstanbul- Rize-Artvin, Ordu-Giresun, Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Şırnak Şerafettin Elçi gibi 16 havalimanımızı inşaa ederek sivil havacılığımıza kazandırdık. Pasif durumda olan 16 havalimanımızı da adeta yeniden yaparak onları da sivil havacılığımızın hizmetine sunduk. 32 tane havalimanını 23 yıllık bir periyotta ülkemize kazandırmış olduk. Basit bir hesapla yılda 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir ülke inşa ettik. Yapım çalışmaları devam eden Yozgat Havalimanı ve Bayburt–Gümüşhane havalimanıyla, havalimanı sayımızı 58'den 60'a çıkarmış olacağız. Yine iç ve dış hatlarda toplam yolcu trafiğimiz yaklaşık 34 milyon seviyesindeydi. 2024 yılı sonunda 231 milyon yolcuya çıkarak Avrupa'da 3'üncü, dünyada da 7'nci sıraya yükselmiş olduk. Bu yılın ilk 11 ayı içinde 229,7 milyon yolcuya hizmet verdik. Sadece İGA ile 77 milyon 524 bin 963 yolcu taşıdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle, ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. Dış hat uçuşlarımızda 2003'te 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabiliyorduk. Bugün dış hatlarda 132 ülkede 355 noktaya uçabilen bir Türkiye var. Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülke sayısı sadece 81'di bugün 175. Bu alanda dünyada en çok anlaşma yapan ülkelerin başındayız. Bu yıl içerisinde İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonunu 17 Nisan'da devreye alarak Avrupa'da da bir ilki hayata geçirdik.Bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren tek ülke olarak da tarihe geçtik" dedi.

'SADECE 11 AYDA 41 MİLYON 449 BİN YOLCU REKORUNU GERİDE BIRAKTIK'

Uraloğlu konuşmasında "Sabiha Gökçen, sadece bir havalimanı değildir. İstanbul'un büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunan, uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak Türkiye'nin küresel havacılık arenasındaki konumunu güçlendiren, sınırları zorlayan stratejik bir merkezdir.2023'ün ilk 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verirken, 2025'in aynı döneminde yolcu sayısı yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bin yolcuya ulaşmış durumda. Sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktık. Hatta, Aralık ayının ortası itibarıyla yolcu sayımız 46 milyonun üzerine çıkmış oldu. Yılsonunu da 48 milyonla kapatmayı hedefliyoruz.. Bu rakamlar, ikinci pistin Sabiha Gökçen'e ve Türk havacılığına ne kadar büyük bir doping etkisi yaptığını, sınırları nasıl zorladığını açıkça göstermektedir. Bugün açılışını yaptığımız 1. fazla havalimanımız hem kapasite hem konfor açısından büyük bir ivme kazanacak. Yeni yapılan çalışmalarla, ilk terminal binası T1 modern mimarisi, gelişmiş teknolojik altyapısı, yolcu konforuna yönelik çözümleri ve sürdürülebilir yapısıyla yeniden hayat buldu. Terminal 1 ve Terminal 2, yaklaşık 240 metre uzunluğunda, 10,5 metre genişliğinde özel bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Artık yürüyen bantlar ve elektro-mekanik ekipmanlarla yolcu akışı kesintisiz ve üst düzey konforla sağlanmış oluyor. Bu faz kapsamında, 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip Uzak Uçak Bekleme Salonu da hizmete hazır hale getirildi. Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede; 5 adet çıkış kapısı, 150 metrekare Duty Free alanı, 100 metrekare yemek-içecek kioskları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak. Proje kapsamında, havalimanımızın kara tarafı ulaşımını daha düzenli ve daha erişilebilir hale getirecek kapsamlı bir otopark düzenlemesini de hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

'TERMİMAL 1 HAVALİMANIMIZA YILLLIK 5,5 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ KAZANDIRACAK'

Uraloğlu, "Terminal 2'nin otopark kapasitesi 5 bin 228 araca, Terminal 1'in otopark kapasitesi ise 670 araca yükseldi. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanımızın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkmış oldu. Aynı zamanda metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirlerarası otobüs transfer alanıyla kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenlemeyle yolcularımızın metro–otobüs–terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi. Gelen yolcularına eşsiz ve kesintisiz hizmet için her detay titizlikle ilmek ilemk işlenerek tamamlandı. Faz 2 ve Faz 3'teki çalışmalar da tamamlandığında Terminal 1, havalimanımıza yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi daha kazandırmış olacak.Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yalnızca bir altyapı projesi değil; İstanbul'un ve ülkemizin havacılık vizyonuna adanmış, geleceğe uzanan bir mirastır. Burası, milyonlarca yolcunun hayallerini gökyüzüne taşıyan; hızlı, güvenli ve konforlu bir kapı" şeklinde konuştu.

BAKAN URALOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Yalova'da düzenlenen operasyonda maalesef 3 polisimiz şehit oldu. Ben onlara Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Terörsüz Türkiye'nin anlamı bu vesileyle daha iyi anlaşılmaktadır. Terörsüz Türkiye'yi biz herkese inat bütün vatandaşlarımızla hayata geçireceğiz ve terörü Allah'ın izniyle bitirmiş olacağız" dedi. Konuşmaların ardından tören kurdela kesimiyle devam etti. Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler alanı gezdi ardından da toplu fotoğraf çekimi yapıldı.