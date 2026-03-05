Haberler

AJet, İstanbul ve Ankara'dan Tiran'a sefer başlattı

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a seferler gerçekleştirmeye başladı. İstanbul'dan haftada 5, Ankara'dan ise haftada 2 gün uçuş düzenlenecek.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, YURT içi ve yurt dışında açtığı yeni hatlarla uçuş ağını genişleten AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Arnavutluk'un başkenti Tiran'a seferler başlattığını duyurdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2 Mart'ta ilk seferini yapan uçak, Tiran Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı. AJet'in İstanbul-Tiran seferlerinin; pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 5 gün olacağı kaydedildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tiran Uluslararası Havalimanı'na ise ilk sefer bugün yapıldı. AJet'in Ankara-Tiran seferlerinin perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 2 gün olacağı bildirildi.

