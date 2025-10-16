İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Duty Free Alanı Yenilendi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 'walk through' (kesintisiz geçiş) konseptiyle yenilenen duty free alanındaki çalışmaların 3. fazı da tamamlandı. Yolcular, dış hat pasaport kontrolünden geçtikten sonra duty free mağazalarının arasından geçerek daha konforlu bir deneyimle biniş kapılarına ulaşıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda, yolcu memnuniyetini ve operasyonel verimliliği artırma hedefiyle yürütülen 'Yolcu Akışını İyileştirme Projesi' kapsamında, vergisiz alışveriş alanı da (duty free) yenilendi. 'Şehrin Havalimanı' İstanbul Sabiha Gökçen'de, yüksek büyüme hızı karşısında artan talebi karşılayabilmek adına gerçekleştirilen optimizasyon çalışmaları, yolcu trafiğini etkilemeden planlı şekilde yürütülüyor. Bu çalışmaların biri de İsviçre merkezli Avolta bünyesinde işletilen DUFRY mağazasının revizyonu oldu. Havalimanı'nda 2024 yılından beri devam eden 'Yolcu Akışını İyileştirme Projesi'ne paralel, gümrük vergisinden muaf duty free mağazaları da misafirlere benzersiz bir müşteri deneyimi yaşatmak adına modern bir konseptle yenilendi.

4 bin 364 metrekarelik geniş alanda, Sabiha Gökçen yolcularının rahat bir şekilde alışveriş yapabilecekleri, 'walk-through' konseptiyle yeni bir mekan tasarlandı. Bu sayede misafirler, dış hat pasaport kontrolünden geçtikten sonra pasaport alanının devamında çikolata, parfüm, kozmetik, tütün ve alkol ürünleri, konfeksiyon ve elektronik cihazların da satışa sunulduğu şık atmosferiyle dikkat çeken DUFRY alanından geçerek uçuş kapılarına ilerleyebilecek. Geniş alanın verdiği rahatlık hissiyle birlikte konforlu bir alışveriş deneyimine imkan tanıyan dört bir yanı açık yeni alan, uçağa gidişte havalimanının artan yolcu kapasitesine ve dinamik yapısına uygun modern bir atmosfer sağlıyor. Havalimanında sadece fiziksel bir değişiklik değil; aynı zamanda yolcu memnuniyetine doğrudan katkı sunan stratejik bir adım olarak görülen projede, 4. fazın yıl sonunda tamamlanmasıyla büyük açılış gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

"Bekleme sürelerini verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren ISG Teknik Hizmetler Direktörü Levent Çelik, 'Yolcu Akışını İyileştirme Projesi' kapsamındaki düzenlemelerden en önemlisini dış hatlar pasaport kontrol noktasında gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu noktada güvenlik kontrol ve pasaport bankolarının yerlerini değiştirdik. Amacımız yolcuların öncelikli olarak pasaport kontrolünü tamamlamaları, rahatlıkla güvenlikten geçerek "dwell time" diye tabir edilen bekleme sürelerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak" dedi. Dış hatlar pasaport kontrol noktasındaki renovasyonu gerçekleştirmek için daha önce arka kısımda yer alan duty free alanının sokak konseptiyle yolcuların kapılara yürüyüş güzergahına taşındığını belirten Çelik, günlük yolcu operasyonlarını etkilemeden aylardır devam eden bu ticari alan revizasyonunun 3. fazının tamamlandığını söyledi. Yeni düzenlemeyle Dış Hat kapısında güvenlik ve pasaport kontrollerinde yaşanan birikmelerin önüne geçildiğini ve bu bölgelerdeki sirkülasyonun hızlandırıldığını belirten Çelik, misafirlerin kontrol noktalarını geçtikten sonra hava tarafında özgürce duty free alışverişlerini yapabildiklerini veya yeme- içme alanlarında konforlu vakit geçirebildiklerini belirtti.

"Proje büyük özveriyle desteklendi"

Gündüz saatlerinde stantlarda görevli personelin, zaman zaman gece mesaisi de yaparak büyük bir özveri ile revizyon projesini desteklediğini belirten DUFRY Mağazalar Müdürü Hakan H. Döker, "Mağaza konseptinden önce Gate'lere yürüme yolunda sokak konseptine sonrasında renovasyonun bu 3. fazında 'walk-through' konseptine imza atmış bulunuyoruz. Bu süreçte operasyonu sekteye uğratmadan, yolcuların akışını engellemeden duty free alışveriş alanında gece gündüz ciddi bir düzenleme sürecinden geçtik. Bu çalışmaları operasyon saatleri içinde, misafirlerimizin seyahat deneyimini etkilemeden yürütmek kolay olmadı. Bugün 3. fazın başarı hikayesine tanıklık ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL