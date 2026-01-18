Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar ayarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan kötü hava şartları sebebiyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 18-19 Ocak 2026 tarihlerinde uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidileceği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, İstanbul genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidileceğini açıkladı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava yolu trafiğini de etkiledi. Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak 2026 (bugün) ile 19 Ocak 2026 (pazartesi) tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu