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İstanbul Havalimanı 2-8 Kasım 2026'da günlük 1384 uçuşla Avrupa'da zirveye çıktı

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EUROCONTROL'ün 2-8 Kasım 2026 dönemi raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1384 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Madrid ve Amsterdam'ı geride bırakan havalimanı, 774 uçuşlu Sabiha Gökçen'in 10'uncu sırada yer aldığı listede zirvede.

İstanbul Havalimanı günlük 1384 uçuş ortalamasıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nun 2-8 Kasım 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerine yer verildi.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1384 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1292 uçuşla Madrid, 1274 uçuşla Amsterdam, 1260 uçuşla Paris Charles de Gaulle ile 1257 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Günlük 774 uçuş icra edilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da Avrupa'nın en yoğun 10'uncu havalimanı olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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