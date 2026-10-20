İstanbul'da havalimanı gümrük ekipleri 253 olayda 8 ton 875 kilo uyuşturucu yakaladı

KENAN IRTAK / FERHAT YASAK - İstanbul'daki havalimanlarında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 2026 yılının başından bu yana 253 ayrı olayda 8 ton 875 kilogram uyuşturucu ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Türkiye'nin en önemli uluslararası hava ulaşım merkezlerinden İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, uyuşturucu ve ticari eşya kaçakçılığını önlemek amacıyla yolcu, bagaj ve kargo kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla bağlantılı yüzlerce kişi yakalandı ve adli süreçlerin ardından tutuklandı.

Kaçakçılık girişimlerini ortaya çıkarmak için risk analizi, istihbarat ve teknolojik tarama yöntemlerini birlikte kullanan ekipler, özellikle uluslararası uyuşturucu ticaretinde riskli görülen güzergahlardan gelen yolcu ve kargolar üzerinde yoğunlaşıyor. Uyuşturucu tacirlerinin geliştirdiği yeni gizleme yöntemlerine karşı yürütülen çalışmalarda, narkotik dedektör köpeklerinin yanı sıra gelişmiş tespit cihazlarından da yararlanılıyor.

"Kaçakçılar yeni yöntemler geliştirdikçe biz de mücadelemizi sürdürüyoruz"

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Nurhak Demirtaş, İstanbul'daki havalimanlarını temsilen AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye, Avrupa ve dünyanın sayılı havalimanlarından biri olduğunu, yoğun yolcu ve kargo trafiğinin kaçakçılıkla mücadelede büyük sorumluluk gerektirdiğini söyledi.

Kaçakçılıkla mücadelede etkin, verimli ve kararlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Demirtaş, "Burada çok fazla yolcuyu, kargoyu ve eşyayı kontrol ediyoruz. Kaçakçılar gerek uyuşturucu gerek ticari eşya kaçakçılığı girişimlerinde çok yaratıcı olabiliyorlar. Onlar yeni yöntemler geliştirdikçe biz de onların yöntemlerini açığa çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz, sonuna kadar çalışıyoruz. Yılbaşından bu yana 253 farklı olayda yaklaşık 8 ton 875 kilo uyuşturucu ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirdik." diye konuştu.

Uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların sonuçlarına değinen Demirtaş, gerçekleştirilen yakalamaların ardından yüzlerce kişinin tutuklanmasına vesile olduklarını ifade etti.

Ananas püresine emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerinin güvenlik kontrollerini aşmak için farklı yöntemlere başvurduğunu anlatan Demirtaş, uyuşturucu maddelerin valizlerin çeşitli bölümlerine, ticari eşyalara ve farklı ürünlere gizlenebildiğini söyledi.

Bazı şüphelilerin uyuşturucu maddeleri vücutlarında taşıdıklarını belirten Demirtaş, son dönemde karşılaştıkları yöntemlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kimse açıktan uyuşturucu madde getirme yoluna tevessül etmiyor. Midelerinde 'yutucu' dediğimiz profilde getirenler var. Valizlerin çeperlerine, tabanlarına, eşya içerisine gizlenebiliyor. Yakın dönemde yaptığımız 500 kilogramlık bir yakalama vardı. Ananas püresine emdirilmiş uyuşturucu tespit ettik."

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası uçuş güzergahlarının risk analizine tabi tutulduğunu belirten Demirtaş, uyuşturucu ve sentetik uyuşturucu türlerine göre farklı rotaların ve bu rotalardan gelen yolcuların öne çıktığını ifade etti.

20 bin kimyasalı tanıyabilen cihazlarla kontrol

Kaçakçılıkla mücadelede teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlandıklarını anlatan Demirtaş, ekiplerin uyuşturucu maddeleri tespit etmek amacıyla farklı sistemler kullandığını söyledi.

Demirtaş, "Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir birim olarak teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanıyoruz. Yutucu tespit cihazlarımızla, X-ray cihazlarımızla, kimyasal madde tespit cihazlarımızla, narkotik dedektör köpeklerimizle anlık çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle kimyasal madde tespit cihazlarının operasyonlarda önemli kolaylık sağladığını vurgulayan Demirtaş, şöyle devam etti:

"Şu an kimyasal madde tespit cihazımızın içerisinde yaklaşık 20 bin tane kimyasal tanımı bulunuyor. Laboratuvara göndermeksizin ön rapor olarak bize maddenin ne olduğu konusunda bilgi veriyor. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyor."

İstanbul Havalimanı'ndaki yoğun yolcu ve kargo hareketliliği nedeniyle kontrollerin hızlı gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Demirtaş, "Biz burada gün içerisinde binlerce yolcunun, yüz binlerce kargonun gelip geçtiği bir noktadayız. Hız bizim için çok önemli. Bu şekilde hızlı sonuçlar alabiliyor olmamız da sürdürdüğümüz faaliyetin verimliliği ve etkinliği için çok önemli rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demirtaş, uyuşturucu kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen operasyonların caydırıcılık anlamında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Kaynak: AA