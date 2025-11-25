Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Dijital Asistanı SAVVy'nin 1. Yaşı Kutlandı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nın uçuş ve yolcu iletişimi süreçlerinde kullanılan dijital asistanı SAVVy'nin birinci yılı kutlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, terminalde düzenlenen SAVVy'nin 1. yaş günü kutlamalarına, ISG yönetimi, çalışanlar ve yolcular katıldı.

Etkinlikte, yapay zeka asistanı SAVVy'nin müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) faaliyetlerine yönelik faydaları, ISG Müşteri Deneyimi Şefi Özen Çakır Özel tarafından katılımcılara anlatıldı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Özel, SAVVy'nin yalnızca bir dijital asistan olmadığını, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın iletişim biçimini, hizmet anlayışını ve süreçlerini dönüştüren gerçek bir ekip üyesi haline geldiğini belirtti.

Üretken yapay zekayı hayata geçirirken önemsedikleri noktalara değinen Özel, şunları kaydetti:

"Yolcularımıza 'Bir robotla konuşuyorum.' hissi vermeden, karşılarında sohbet eden, anlayan ve doğal bir dille yanıt veren bir yardımcı sunmayı hedefledik. İnsanların bir konuda destek alırken, aslında birebir bir asistanla konuşmak istediğini biliyoruz. SAVVy, tam da bu ihtiyacı sıcak ve insana yakın bir yüzle karşılayarak yolcularımızın teknolojiyi sevmesini ve tekrar kullanmayı tercih etmesini sağladı."

"Yolcu deneyimini daha akıllı, hızlı ve temassız hale getirmeye odaklandık"

ISG Bilgi Teknolojisi (IT) Direktörü İsmihan Baysal Anderson da yolcu yoğunluğuyla öne çıkan havalimanlarında, havacılık sektöründeki global eğilimlerle uyumlu olarak yolcu deneyimini daha akıllı, hızlı ve temassız hale getirmeye odaklandıklarını aktardı.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle, bu alandaki gelişmeleri merkeze aldıklarına değinen Anderson, dijitalleşme vizyonları kapsamında yolcu memnuniyetini artırmak, daha hızlı, doğru bir kişisel deneyim sunmak hedefiyle hayat bulan SAVVy'nin, havacılık sektörünün özgün projelerinden biri olarak Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojisiyle tasarlandığını kaydetti.

Anderson, SAVVy'nin misafirlerin soru ve taleplerine sohbet ortamında Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Almanca ve Fransızca dillerinde 'gerçek bir kişiyle konuşuyormuş gibi' anlık yanıt ve çözümler üretebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"SAVVy, müşteri deneyimi noktasında havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan olarak kısa sürede beklenenin üzerinde bir etki yarattı. Yapay zekayı bugün pek çok şirket iş çözümlerine entegre etmek için çalışıyor ancak başarı oranının yüzde 4'lerde olduğunu öğrendik. SAVVy ile bu yüzde 4'lük başarı diliminin içerisinde yer almanın gururunu yaşıyoruz."

Yolcu trafiğini SAVVy desteğiyle yönettiklerine, çağrı merkezinin daha fazla sayıda müşteriye ulaştığına değinen Anderson, ekip sayısını büyütmeden, SAVVy'yi ekip arkadaşı olarak bünyelerine katarak havalimanındaki yoğunluğu başarıyla yönettiklerini, teknolojinin doğru kullanıldığında nasıl bir fark yaratabileceğini bu sayede net şekilde ortaya koyduklarını vurguladı.

Yolcu etkileşimlerinin neredeyse yarısının dijital ortamda yönetildiğine işaret eden Anderson, "Bu etki, hem bekleme sürelerini kısaltarak yolcu memnuniyetine katkıda bulundu hem de çağrı merkezi kaynaklarının daha verimli kullanılmasına olanak tanıdı. Dijital etkileşim oranının büyüklüğü yolcuların hızlı, kolay ve dijital çözümleri benimsediğini açıkça gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Mini konser düzenlendi

SAVVy'nin doğum günü kutlamaları kapsamında performans sanatçısı Serdar Atsak, kendi icadı tekerlekli müzik aletiyle mini bir konser verdi.

Şarkı söyleyerek terminali dolaşan Atsak'a SAVVy maskotu eşlik etti. Etkinliğe, yolcular da şarkılara katılarak ve dans ederek katkı sağladı.

Misafirlere, SAVVy konseptiyle hazırlanan doğa dostu bez çanta ve seyahat yastığı da hediye edildi.

2026'da ise 47 milyon yolcu hedefleniyor

SAVVy, yolcuların uçuş, yönlendirme, ulaşım, hizmet noktaları ve sık sorulan sorularla ilgili taleplerine anlık yanıtlar veriyor.

Geliştirilen altyapı sayesinde sistem, güncellenerek daha fazla konu başlığında doğru ve kişisel çözümler sunuyor.

ISG Uluslararası Havalimanı, sürdürülebilir büyüme ve yolcu memnuniyetinde dijitalleşme alanında attığı adımlarla öne çıkıyor.

Avrupa Havalimanları Konseyi verilerine atıfta bulunulan açıklamada, ISG'nin geçen yıla kıyasla yüzde 28,1'lik yolcu büyümesiyle ekim ayında Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı konumuna geldiği, 2026'da ise 47 milyon yolcuyu ağırlamayı hedeflediği aktarıldı.