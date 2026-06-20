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Kadıköy- Sabiha Gökçen metro hattındaki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy- Sabiha Gökçen metro hattındaki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Kadıköy- Sabiha Gökçen metro hattındaki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen kazanın ardından yolcuların yaşadığı panik anlarını gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Raydan çıkan metrodan tahliye edilen vatandaşların karanlık tünelde çıkış yolu aradığı ve raylar üzerinde ilerleyerek güvenli bölgeye ulaşmaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen kazanın ardından, yolcuların tünel içerisinde yaşadığı panik anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay anını ve sonrasındaki tahliye sürecini gözler önüne seren görüntülerde, kazanın ardından tünelde yaşanan hareketlilik ve yolcuların güvenli bölgeye ulaşma çabası yer aldı.

TÜNELDE YAŞANAN PANİK KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, Bostancı mevkiinde makas arızası nedeniyle raydan çıkan metroda bulunan yolcuların kendi imkanlarıyla tahliye olduğu anlar görülüyor. 

Karanlık tünelde vagon kapılarının açılmasının ardından rayların üzerine inen vatandaşların, çıkış noktasını bulmaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yolcuların birbirlerine yön sorduğu ve "Çıkış var mı oradan, çıkış?" ifadeleriyle tünelden çıkış yolu aradığı duyuluyor.

YOLCULAR RAYLAR ÜZERİNDE İLERLEDİ

Görüntülerde, raydan çıkan vagonun tünel duvarına doğru eğik şekilde durduğu dikkat çekiyor. Metrodan tahliye edilen yolcuların bir süre raylar üzerinde yürüyerek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştığı görülüyor.

Tahliye sırasında tünelde yoğun hareketlilik yaşanırken, yolcuların kontrollü şekilde çıkış noktalarına yönlendirildiği anlar da görüntülere yansıdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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