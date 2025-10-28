Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı'nı Kutluyor

Sabiha Gökçen Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı'nı Kutluyor
Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla hava trafik kontrol kulesini Türk bayrağı renkleriyle ışıklandıracak ve çeşitli etkinliklerle kutlama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla hava trafik kontrol kulesini Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırılacak.

HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, havalimanının terminal bölümü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG) terminal işletmecisi tarafından Türk bayraklarıyla donatılacak ve gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleriyle bayram coşkusu havalimanı genelinde yaşatılacak.

Kutlamalar kapsamında, 29 Ekim temalı özel bir fotoğraf çekim alanı, terminalin kara tarafında giden yolcu katında konumlandırılacak. Gün boyunca yolculara Türk bayraklı özel pinler dağıtılacak. Ayrıca terminalde saat 10.00 ve 11.30'da gerçekleştirilecek TRIO müzik performanslarıyla yolculara keyifli bir atmosfer sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Cumhuriyet'in bu topraklarda bağımsızlık meşalesini sonsuza dek yakmış bir iradenin eseri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin dünyaya açılan önemli kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, HEAŞ olarak Cumhuriyet'imizin değerlerinden aldığımız ilhamla, güvenli, sürdürülebilir ve yenilikçi bir havacılık anlayışını geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu vesileyle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
