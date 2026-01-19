İSTANBUL HAVALİMANI SON DAKİKA! 19 OCAK THY İPTAL EDİLEN SEFERLER: İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?

İstanbul'da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, hava trafiğinde aksamalara yol açtı. Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda operasyonlar, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin kararı doğrultusunda sınırlı bir şekilde yürütülüyor. 18 - 19 Ocak 2026 tarihlerinde yaşanan bu olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak bazı uçuşlar iptal edildi. Peki, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? Detaylar...

İSTANBUL HAVALİMANI SON DAKİKA 19 OCAK İSTANBUL HAVALİMANI UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya yaptığı açıklamada, hava koşullarının uçuş güvenliğini ciddi şekilde etkilediğini belirterek, iptallerin tamamen güvenlik gerekçesiyle alındığını ifade etti. Yolcuların güncel uçuş bilgilerine AJet ve ilgili havayolu şirketlerinin resmi kanalları üzerinden ulaşabilecekleri bildirildi.

Bu nedenle, İstanbul Havalimanı'ndan uçacak yolcuların, uçuş saatlerini ve iptal durumlarını önceden kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz meteorolojik koşullar sebebiyle 18 - 19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidildi.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu süreçte Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı toplam 38 seferin iptal edildiği duyuruldu. Yeşilkaya, yolculara tüm güncel bilgileri AJet'in resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.

Bu kapsamda, iptal edilen seferler İstanbul Havalimanı kaynaklı uçuşları kapsamakta olup, yolcuların seyahat planlarını güncelleyerek hava durumu ve havalimanı duyurularını takip etmeleri kritik önem taşıyor.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İptal olan uçak seferlerini öğrenmek için en güvenilir kaynaklar, havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleridir. Özellikle THY ve AJet, iptaller ve güncel uçuş bilgileri konusunda yolcularını bilgilendirmektedir.

THY Uçuş Bilgisi: THY'nin resmi web sitesi üzerinden bilet numarası veya uçuş kodu ile güncel sefer durumu kontrol edilebilir.

AJet Uçuş Bilgisi: AJet'in resmi internet sitesi ve çağrı merkezi, iptal edilen seferleri ve olası alternatif uçuş seçeneklerini yolcularla paylaşmaktadır.

Yolcuların seyahat öncesinde web sitelerini düzenli olarak kontrol etmeleri, hem olası gecikmelere karşı hazırlıklı olmalarını sağlar hem de seyahat planlarının güvenli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

THY İPTAL EDİLEN SEFERLER HANGİLERİ?

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya'nın duyurusuna göre, 18 - 19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 38 THY seferi iptal edildi.

Yeşilkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İptal edilen seferleri öğrenmek isteyen yolcular, THY'nin resmi web sitesini ve mobil uygulamasını kullanabilir; ayrıca çağrı merkezlerinden güncel bilgiler alabilir. Bu önlem, hem yolcuların güvenliğini sağlamak hem de operasyonel aksaklıkları minimum seviyeye indirmek amacıyla alınmıştır.