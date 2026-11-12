Sabiha Gökçen'de taksicilerin yolcu alıp verme kavgasına karışan 13 şüpheli yakalandı

Sabiha Gökçen'de taksicilerin yolcu alıp verme kavgasına karışan 13 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün yolcu alıp verme meselesinden çıkan taksici kavgasına karışan 13 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 3'ü serbest bırakılırken, 10 şüpheli hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından işlem başlatıldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler arasında yolcu alıp verme meselesinden çıkan kavgaya karışan 13 şüpheli yakalandı.
Havalimanında dün "Gelen Yolcu" çıkışında bulunan yaya geçidinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kavganın taksiciler arasında yolcu alıp verme meselesinden çıktığını belirledi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavgaya karışan 13 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 10'u hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçları kapsamında işlem başlatıldı.