Sabiha Gökçen'den 15 Temmuz'a özel ışıklandırma

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, akşam saatlerinden itibaren kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırılacak.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10 yıl dönümü nedeniyle havalimanının hava trafik kontrol kulesinde akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan görsel anma, gece boyunca devam edecek ve havalimanını kullanan yerli ile yabancı binlerce yolcuya görsel bir şölen sunacak.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, " 15 Temmuz, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve milli iradesine sahip çıktığı eşsiz bir demokrasi destanıdır. FETÖ başta olmak üzere, ülkemizin bekasına ve birliğine kasteden tüm terör örgütlerine karşı milletçe yürüttüğümüz kararlı mücadeleden asla ödün vermeyeceğiz. Bu destanın 10. yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum. 15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı