Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Recep Delice 41 yıllık meslek hayatına İzmir'deki Sabiha Gökçen İlkokulunda veda etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Recep Delice 41 yıllık meslek hayatına İzmir'deki Sabiha Gökçen İlkokulunda veda etti Haber Videosunu İzle
Recep Delice 41 yıllık meslek hayatına İzmir'deki Sabiha Gökçen İlkokulunda veda etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sabiha Gökçen İlkokulu müdürü Recep Delice, 41 yıllık meslek hayatına okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği sürpriz törenle veda etti. Delice'ye çiçek ve plaket verilirken bazı minik öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

İzmir'de okul müdürü Recep Delice, 41 yıllık meslek hayatına son 7 yıldır görev yaptığı Sabiha Gökçen İlkokulunda öğrenci ve okul yönetiminin sürpriz töreniyle veda etti. Emekli öğretmen, meslektaşları ve öğrencileriyle tek tek vedalaşırken minik öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

İlk görev yeri Tunceli'nin ardından çeşitli il ve ilçelerde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Recep Delice (65), geçen günlerde emekli oldu. Evli ve 2 çocuk babası Delice, son 7 yıldır müdür olarak görev yaptığı Gaziemir Sabiha Gökçen İlkokulunda okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler tarafından düzenlenen sürpriz uğurlamayla meslek hayatına veda etti. Recep öğretmen, odasındayken kendisinin çağırılması üzerine her şeyden habersiz koridora çıktı. Orada meslektaşları tarafından çiçeklerle karşılanan Delice, duygusal anlar yaşadı. Alkışlar eşliğinde okul bahçesine inen Delice'ye okul yönetimi tarafından çiçek ve plaket taktim edildi. Törende, veda etmek için Recep öğretmene sarılıp duygusal anlar yaşayan bazı miniklerin ise ağladığı görüldü.

Emekli olduğu okuldan gönül rahatlığıyla ayrıldığını belirten Delice, "Gönlüm burada. Bu buluşmalar çok duygulu ve anlamlı buluşmalar. İyi ki bu okula gelmişim, iyi ki beraber görev yapmışız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sergen Yalçın, Fransa maçı sonrası taraftarlara seslendi: Avrupa Şampiyonası ile birlikte...28

Maç biter bitmez taraftarlara seslendi!
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda

Sağanak, kar ve fırtına birden geliyor! İstanbul için tarih verildi
Bulgaristan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! Randevu sistemi değişiyor

Avrupa ülkesinden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti
Faruk Peker'den Haluk Bilginer'e çok sert sözler: Nasıl bir nankörlük bu?

İffet'in Cemil'inden Haluk Bilginer'e ağır sözler: Ekmeğini yediğin...
Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi

Fenerbahçe taraftarına büyük müjde
Sakarya'da silahlı saldırı! Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu

Sokak ortasında eski eşe kanlı saldırı! Peş peşe ateş edip kaçtı
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı31

5 dakikada 500 bin lira kazandı! Sonrasında yaptığına bakın
Tayland'da korkunç yangın! 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Turizm merkezinde facia! Bilanço hayli ağır