THY iptal edilen uçak seferleri 31 Aralık: Türk Hava Yolları iptal olan uçuş seferleri hangileri? Uçak seferleri iptal mi, hangi uçak seferleri iptal?
Güncelleme:
Türkiye genelinde hava ulaşımını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yılın son gününde gündeme geldi. Türk Hava Yolları (THY), ülkenin doğu ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihinde planlanan bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Peki, Uçak seferleri iptal mi, hangi uçak seferleri iptal? THY iptal edilen uçak seferleri 31 Aralık: Türk Hava Yolları iptal olan uçuş seferleri hangileri? Detaylar haberimizde!

Türkiye genelinde yılın son gününde hava ulaşımını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları, ülkenin doğu ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihinde planlanan bazı uçuşlarını iptal etti.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, iptallerin önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştiği vurgulanırken, yolcuların uçuş bilgilerini resmi kanallar üzerinden düzenli olarak kontrol etmeleri istendi. Bu gelişmenin ardından "Uçak seferleri iptal mi?" ve "Hangi uçak seferleri iptal edildi?" soruları kamuoyunun gündemine oturdu.

THY İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ 31 ARALIK

Türk Hava Yolları, 31 Aralık 2025 tarihine ilişkin iptal kararını kamuoyuyla resmi olarak paylaştı. Açıklamaya göre, toplam 61 uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi. Bu iptaller, gidiş ve dönüş uçuşlarını kapsayacak şekilde planlandı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün tarafından yapılan bilgilendirmede, iptal kararının tamamen hava koşullarına bağlı olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir."

Bu açıklama, iptallerin geçici ve hava şartlarının seyrine bağlı olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ TAM LİSTE - SABİHA GÖKÇEN


THY İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ

TÜRK HAVA YOLLARI İPTAL OLAN UÇUŞ SEFERLERİ HANGİLERİ?

Türk Hava Yolları, iptal edilen seferlerin tamamını tek tek listelemek yerine, yolcuların kişisel uçuş bilgilerine göre sorgulama yapmalarını öneriyor. Bu kapsamda iptal edilen uçuşların büyük bölümünün, doğu ve iç bölgelerdeki havalimanlarını kapsayan hatlar olduğu ifade ediliyor.

THY yetkilileri, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına şu kanalları işaret ediyor:

turkishairlines.com resmi internet sitesi

Türk Hava Yolları mobil uygulaması

Bu platformlar üzerinden yolcular:

Uçuş durumlarını kontrol edebiliyor

Bilet değişikliği ve iade seçeneklerini görüntüleyebiliyor

Güncel bilgilendirmelere anlık olarak ulaşabiliyor

500

