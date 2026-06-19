Kadıköy-Sabiha Gökçen Metrosu bakanlığa mı bağlı belediyeye mi bağlı?

İstanbul’un en yoğun toplu ulaşım hatlarından biri olan Kadıköy- Sabiha Gökçen metrosunun işletme ve yönetim sorumluluğu yeniden gündeme geldi. M4 hattının belediye mi yoksa bakanlık bünyesinde mi faaliyet gösterdiği sorusu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN METROSU HAKKINDA

Kadıköy- Sabiha Gökçen Metrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.

Hattın 1. etabı 2012 yılında tamamlanmış ve Kadıköy ile Kartal arasındaki 21,7 km’lik bölümde, 16 istasyon ile hizmete açılmıştır. Hat 2. etabın açılışı ile Tavşantepe'ye uzatılmış, 2 Ekim 2022 tarihinde 3. etabın açılışı ile Sabiha Gökçen Havalimanına erişim sağlanmıştır. 3. etapla birlikte, hattın uzunluğu 33,5 km’ye, istasyon sayısı da 23’e çıkmıştır.

Hat, Kadıköy’den başlayarak Acıbadem bölgesinde D100 güzergâhına oturmakta ve Tavşantepe’ye kadar bu güzergâhı takip etmektedir, buradan sonra D100 kuzeyindeki yerleşim alanlarından Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmaktadır. Hat üzerinde Maltepe ile Huzurevi istasyonları arasında ve Maltepe İstasyonu bölgesinde, 52 araç (13 tren) kapasiteli depo ve toplam 32 araç kapasiteli bakım atölyesi bulunmaktadır. Depo ve atölye sahaları dâhil olmak üzere, hattın tamamı yer altında inşa edilmiştir.

Hizmete Açılış Tarihleri

• İhale Tarihi: 14.01.2008

• Sözleşme Tarihi: 06.03.2008

• İşe Başlama Tarihi: 21.03.2008

• İlk Aracın Teslim Alınması: 11.01.2011

• İlk Aracın Raya İndirilmesi: 27.01.2011

• Tünellerin Tamamlanması: Ekim 2011

• Sinyal Sisteminin Devreye Alınması: Mart 2012

• Deneme Seferlerinin Başlaması: 8 Mayıs 2012

• 1. Etap Kadıköy-Kartal Açılış Tarihi: 17 Ağustos 2012

• Ayrılık Çeşmesi İstasyonu’nun Açılışı: 29 Ekim 2013

• 2. Etap Kartal-Tavşantepe Açılış Tarihi: 10 Ekim 2016

• 3. Etap Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Açılış Tarihi: 2 Ekim 2022