Kadıköy-Sabiha Gökçen Metrosu bakanlığa mı bağlı belediyeye mi bağlı?
Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın bağlı olduğu kurum, yaşanan son gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar, hattın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne mi yoksa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na mı bağlı olduğunu araştırıyor.
İstanbul’un en yoğun toplu ulaşım hatlarından biri olan Kadıköy- Sabiha Gökçen metrosunun işletme ve yönetim sorumluluğu yeniden gündeme geldi. M4 hattının belediye mi yoksa bakanlık bünyesinde mi faaliyet gösterdiği sorusu vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN METROSU HAKKINDA
Kadıköy- Sabiha Gökçen Metrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir.
Hattın 1. etabı 2012 yılında tamamlanmış ve Kadıköy ile Kartal arasındaki 21,7 km’lik bölümde, 16 istasyon ile hizmete açılmıştır. Hat 2. etabın açılışı ile Tavşantepe'ye uzatılmış, 2 Ekim 2022 tarihinde 3. etabın açılışı ile Sabiha Gökçen Havalimanına erişim sağlanmıştır. 3. etapla birlikte, hattın uzunluğu 33,5 km’ye, istasyon sayısı da 23’e çıkmıştır.
Hat, Kadıköy’den başlayarak Acıbadem bölgesinde D100 güzergâhına oturmakta ve Tavşantepe’ye kadar bu güzergâhı takip etmektedir, buradan sonra D100 kuzeyindeki yerleşim alanlarından Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmaktadır. Hat üzerinde Maltepe ile Huzurevi istasyonları arasında ve Maltepe İstasyonu bölgesinde, 52 araç (13 tren) kapasiteli depo ve toplam 32 araç kapasiteli bakım atölyesi bulunmaktadır. Depo ve atölye sahaları dâhil olmak üzere, hattın tamamı yer altında inşa edilmiştir.
Hizmete Açılış Tarihleri
• İhale Tarihi: 14.01.2008
• Sözleşme Tarihi: 06.03.2008
• İşe Başlama Tarihi: 21.03.2008
• İlk Aracın Teslim Alınması: 11.01.2011
• İlk Aracın Raya İndirilmesi: 27.01.2011
• Tünellerin Tamamlanması: Ekim 2011
• Sinyal Sisteminin Devreye Alınması: Mart 2012
• Deneme Seferlerinin Başlaması: 8 Mayıs 2012
• 1. Etap Kadıköy-Kartal Açılış Tarihi: 17 Ağustos 2012
• Ayrılık Çeşmesi İstasyonu’nun Açılışı: 29 Ekim 2013
• 2. Etap Kartal-Tavşantepe Açılış Tarihi: 10 Ekim 2016
• 3. Etap Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Açılış Tarihi: 2 Ekim 2022
İşletme Bilgileri
• Hat Uzunluğu: 33,5 Km.
• İstasyon Sayısı: 23
• Araç Sayısı: 144 (36 adet 4’lü Tren)
• Sefer Süresi: 52 Dakika (Tek Yönde)
• İşletme Saatleri: 06.00 - 00.00
• Günlük Yolcu Sayısı: 300.000
• Günlük Sefer Sayısı: 386 (Tek Yönde)
• Sefer Sıklığı: 5 Dakika (Pik Saatte)
İstasyon Yapıları
Hattın tünelleri, Kadıköy - Kozyatağı ve Kartal - Kaynarca arasında TBM; Kozyatağı - Kartal arasında ise NATM yöntemi ile kazılmıştır. Bostancı İstasyonu’nda, alternatif işletme ihtiyacı düşünülerek ilave bir ray hattı ve iki peron bulunmaktadır. İstasyon boyu 180 metredir ve 8’li tren işletmesine uygun yapıdadır.
Sistem Emniyeti ve Güvenlik
M4 Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı duman ve yolcu tahliye senaryoları hazırlanmış ve bu senaryolarla ilgili simülasyonlar yapılarak test edilmiştir. İstasyonlarda bulunan toplam 1281 kamerayla sistem sürekli olarak gözlemlenmekte, kontrol edilmekte ve güvenlik görevlileri aracılığı ile denetimler yapılmaktadır.
Hattın ve depo sahasının sinyalizasyonu, sürekli iletişim bazlı Hareketli Blok sistemine sahiptir. Sinyalizasyon sistemi Thales CBTC sistemi olup trenlerin sürücüsüz park imkânı mevcuttur.
Hattın inşasında kullanılan tüm ekipmanlar yüksek derecede ısıya dayanıklı ve zehirli gaz çıkarmayan malzemelerden seçilmiştir. Yangın durumunda yolcuların en kısa sürede ve güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için; tam otomatik olarak çalışabilen, başta NFPA olmak üzere standartlara uygun, güvenilir duman kontrolü ve tahliye sistemi mevcuttur.
Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda, tüm sistemin enerji beslemesi, 3 ayrı noktadan yapılmaktadır. Her üç besleme noktasının da devre dışı kalması durumunda, 2 ayrı uçta bulunan jeneratörler devreye girmektedir. Jeneratörlerin devreye girmesiyle, tünel içerisinde kalan tüm trenler en yakın istasyona ulaştırılmakta ve yolcuların tahliyesi sağlanmaktadır. Enerji beslemesinin sağlanamaması ve jeneratörlerin de devre dışı kalması gibi bir durumda; aydınlatma sistemi ve elektronik kontrol sistemleri, 3 saat süreyle kesintisiz güç kaynakları vasıtasıyla beslenebilmektedir.
Entegrasyon
• Kadıköy İstasyonu’nda T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı, şehir hatları, deniz otobüsleri ve deniz motorlarına,
• Ayrılık Çeşmesi İstasyonu’nda Marmaray işletmesine,
• Ünalan İstasyonu’nda metrobüs işletmesine,
• Kozyatağı İstasyonu'nda M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'na,
• Pendik İstasyonu’nda İETT otobüsleri aracılığı ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Garı’na aktarma yapılabilir.