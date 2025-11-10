Haberler

Atatürk, Vefatının 87. Yıl Dönümünde Havalimanında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen anma töreniyle saygı ve özlemle anıldı. Tüm terminalde saygı duruşu yapıldı ve özel bir 'greenbox' fotoğraf alanı kurularak misafirlerin Atatürk ile fotoğraf çekilmesi sağlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törende saygı ve özlemle anıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da özel bir anma töreni düzenlendi. Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin göstergesi olarak pasaport kontrolden check-in kontuarlarına kadar tüm terminal genelinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunulurken, ardından İstiklal Marşı okundu. Okulların ara tatile girmesiyle terminalde bulunan çok sayıda yolcu, havalimanındaki anma törenine çocuklarıyla birlikte eşlik etti.

Atatürk ve manevi kızı Sabiha Gökçen ile hatıra fotoğrafı alanı büyük ilgi gördü

Yolcuların ayrıca, Atatürk ve manevi kızı ve Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen ile fotoğraf çektirebilecekleri özel bir 'greenbox' fotoğraf alanı kuruldu. Toplumsal hafızayı canlı tutma ve genç kuşaklara Atatürk'ün mirasının modern bir anlatımla aktarılması amacıyla kurulan alanda, misafirler teknolojik kompozisyon sayesinde Atatürk ve Sabiha Gökçen ile aynı karede yer aldı. Uygulama sırasında arka plan yeşil perde üzerinde yapılan çekimler, dijital olarak işlenerek misafirlerin ve Atatürk görselinin tek karede buluşması sağlandı. Ortaya çıkan fotoğraflar, Cumhuriyet'in kurucusuna duyulan saygıyı ve minneti yeni nesillere aktarmak için ömür boyu saklanabilecek çerçevelerde misafirlere sunuldu. Tören ve fotoğraf etkinliğine katılanlara, Türk halkının Atatürk'e olan bağlılığını ve onun gösterdiği yolda devam etme kararlılığını sembolize eden özel tasarım masa takvimleri hediye edildi.

Törene, Sabiha Gökçen Havalimanı Valisi Sn. Halil Avşar, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek ve İSG yönetimi, Pegasus Hava Yolları ve ve AJet yöneticileri, havalimanı iş ortakları ve çalışanlar katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
