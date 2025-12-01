Haberler

Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Güncelleme:
Öğretmen olduğunu söyleyen bir kadın, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptığı paylaşımda Sabiha Gökçen hakkında ağır ifadeler kullandı. Görüntü kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir videoda, kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kadın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptığı yayında Atatürk'ün manevi kızı ve Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen hakkında tartışma yaratan ifadeler kullandı.

"KENDİ HALKININ KATLEDEN BİR SAVAŞ PİLOTU"

Paylaşımında Sabiha Gökçen için "Kendi halkını acımasızca katleden bir savaş pilotu" diyen kadın, havalimanına isminin verilmesini eleştirdi. Ayrıca "Nasıl böyle bir kadının adı İstanbul'da bir havalimanına konulabilir. Sorsan ilk savaşçı kadın pilotu derler. O da değil. Çünkü ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen değil, Bedriye Tahir Gökmen'dir. Ama Sabiha Gökçen için ilk katliamcı savaş pilotu denilebilir" sözleriyle tartışmayı daha da büyüttü.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Görüntüler kısa sürede yayıldı ve birçok kullanıcı öğretmen olduğunu söyleyen kadına tepki gösterdi. Paylaşıma yorum yapan kullanıcılar, tarihi kişilikler üzerinden yapılan ağır ithamların kabul edilemez olduğunu vurgularken, bazıları da iddiaların araştırılması gerektiğini savundu.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAli osman Altıntaş:

100 de yüz doğru bilgiler.imzamızı atıyoruz altına..

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli :

Kafası gibi beyni de örümcek ağları ile çevrili...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Demir:

Kim bu ya?

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Doğruları söyleyen biri....

yanıt15
yanıt8
Haber YorumlarıRIZGAR:

Size verilen ayrıcalıklar okadar çokki rahat rahat konuşabiliyosunuz öğretmenler git işini yap tarihi sorgulamak senin haddine değil.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Yalan mı söylemiş? Niye zoruna gitti?

yanıt0
yanıt0
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
