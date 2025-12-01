Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir videoda, kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kadın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptığı yayında Atatürk'ün manevi kızı ve Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen hakkında tartışma yaratan ifadeler kullandı.

"KENDİ HALKININ KATLEDEN BİR SAVAŞ PİLOTU"

Paylaşımında Sabiha Gökçen için "Kendi halkını acımasızca katleden bir savaş pilotu" diyen kadın, havalimanına isminin verilmesini eleştirdi. Ayrıca "Nasıl böyle bir kadının adı İstanbul'da bir havalimanına konulabilir. Sorsan ilk savaşçı kadın pilotu derler. O da değil. Çünkü ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen değil, Bedriye Tahir Gökmen'dir. Ama Sabiha Gökçen için ilk katliamcı savaş pilotu denilebilir" sözleriyle tartışmayı daha da büyüttü.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Görüntüler kısa sürede yayıldı ve birçok kullanıcı öğretmen olduğunu söyleyen kadına tepki gösterdi. Paylaşıma yorum yapan kullanıcılar, tarihi kişilikler üzerinden yapılan ağır ithamların kabul edilemez olduğunu vurgularken, bazıları da iddiaların araştırılması gerektiğini savundu.